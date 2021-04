Le notizie del giorno, i nuovi acquisti di Juve e Inter. Il futuro di Messi, Enrico Ruggeri in Serie D (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Steven Zhang è pronto a tornare in Italia e sono in arrivo 250 milioni di euro dal fondo Bain Capital: la cifra dovrà essere utilizzata sia per le pendenze che per gli acquisti sul fronte calciomercato. La squadra ha dimostrato di essere già forte, ma ha bisogno di alcuni tasselli per il definitivo salto di qualità. Il futuro di Conte non è deciso, sono circolate alcune voci che riguardano addirittura la Juventus. Conte ha intenzione di continuare con il progetto, ma ha chiesto garanzie sul fronte acquisti. Il tecnico è soddisfatto della difesa mentre con ogni probabilità servirà l’arrivo di un nuovo portiere: Musso è in pole. Ma il vero pupillo di Antonio Conte è N’Golo Kanté, centrocampista del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Steven Zhang è pronto a tornare in Italia e sono in arrivo 250 milioni di euro dal fondo Bain Capital: la cifra dovrà essere utilizzata sia per le pendenze che per glisul fronte calciomercato. La squadra ha dimostrato di essere già forte, ma ha bisogno di alcuni tasselli per il definitivo salto di qualità. Ildi Conte non è deciso, sono circolate alcune voci che riguardano addirittura lantus. Conte ha intenzione di continuare con il progetto, ma ha chiesto garanzie sul fronte. Il tecnico è soddisfatto della difesa mentre con ogni probabilità servirà l’arrivo di un nuovo portiere: Musso è in pole. Ma il vero pupillo di Antonio Conte è N’Golo Kanté, centrocampista del ...

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Elezioni: Camera conferma la fiducia al governo, 458 sì Dalle 8.30, l'Assemblea di Montecitorio esaminerà gli ordini del giorno al testo. Al voto finale si arriverà intorno alle 13,30.

Sospeso lo sciopero generale dell'agricoltura del 30 marzo E' stato sospeso lo sciopero generale dell'agricoltura indetto per venerdì 30 aprile dalle segreterie nazionali dei sindacati Fai - Cisl, Flai - Cgil e Uila - Uil. Stasera i sindacati hanno incontrato ...

Le notizie del 28 aprile sul Coronavirus Fanpage.it Inter - Le notizie di oggi | La diretta "Conte meglio di Van Gaal e Mourinho. Grazie Inter, qui mi esalto". Parla l'esterno nerazzurro: "Ho fatto bene a tornare in Italia. Con il Sassuolo capii che ce l'avremmo fatta. L'Europeo? Io ci spero ...

Milan, tutte le notizie di oggi: verso il Benevento, allenamento al mattino Oggi altra seduta mattutina — Prosegue il lavoro a Milanello in vista della sfida col Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. La buona notizia, in vista del rush finale in cui qu ...

