Le mostre da vedere adesso in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Comincia la primavera dell’arte. L’Italia, vestita finalmente in giallo in quasi tutte le regioni, riapre anche i suoi musei al pubblico. Per tutti noi artlovers a digiuno da mesi è festa grande. L’offerta è ricchissima: tra musei nazionali che rispolverano le collezioni (dalla Cappella degli Scrovegni a Padova agli scavi di Pompei, dagli Uffizi di Firenze al Museo Egizio di Torino passando per i Musei Capitolini di Roma) e mostre che avevano coraggiosamente inaugurato lo scorso autunno per poi chiudere subito e tra esposizioni nuove di zecca che apriranno tra fine maggio e giugno, ce n’è di che rifarsi del tempo sospeso. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Comincia la primavera dell’arte. L’Italia, vestita finalmente in giallo in quasi tutte le regioni, riapre anche i suoi musei al pubblico. Per tutti noi artlovers a digiuno da mesi è festa grande. L’offerta è ricchissima: tra musei nazionali che rispolverano le collezioni (dalla Cappella degli Scrovegni a Padova agli scavi di Pompei, dagli Uffizi di Firenze al Museo Egizio di Torino passando per i Musei Capitolini di Roma) e mostre che avevano coraggiosamente inaugurato lo scorso autunno per poi chiudere subito e tra esposizioni nuove di zecca che apriranno tra fine maggio e giugno, ce n’è di che rifarsi del tempo sospeso.

glypho_mag : La cultura riparte in Sicilia. 6 mostre da vedere - HankHC91 : RT @artribune: La cultura riparte in Sicilia. 6 mostre da vedere - KarmaKarte_ : RT @artribune: La cultura riparte in Sicilia. 6 mostre da vedere - artribune : La cultura riparte in Sicilia. 6 mostre da vedere - PREMOLIALDO : Lo racconto oggi in Artribune La cultura riparte in Sicilia. 6 mostre da vedere -