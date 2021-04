Le mascherine di stoffa sono efficaci quanto le mascherine chirurgiche: Lo studio (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Le mascherine di stoffa, sono efficaci quanto le mascherine chirurgiche nel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2 ma devono essere rispettate due condizioni: i dispositivi devono avere tre strati ed essere ben aderenti al volto. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Physics of Fluids ne ha rivalutato l’efficacia in positivo ma a due condizioni. Nel nuovo studio, condotto dalle Università di Bristol e Surrey, i ricercatori hanno descritto in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelle mascherine di stoffa. Così, il team ha scoperto che le ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Ledilenel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2 ma devono essere rispettate due condizioni: i dispositivi devono avere tre strati ed essere ben aderenti al volto. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Physics of Fluids ne ha rivalutato l’a in positivo ma a due condizioni. Nel nuovo, condotto dalle Università di Bristol e Surrey, i ricercatori hanno descritto in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelledi. Così, il team ha scoperto che le ...

