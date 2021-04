"Le mascherine di stoffa a tre strati sono efficaci come quelle chirurgiche" (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Le mascherine di stoffa a tre strati ben aderenti sono efficaci quanto le mascherine chirurgiche nel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2. Queste le conclusioni di uno studio condotto dalle Università di Bristol e Surrey. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids. Al culmine della pandemia Covid-19, 139 paesi hanno imposto l'uso di mascherine nei luoghi pubblici. Le mascherine, infatti, riducono la trasmissione del virus attraverso l'espirazione e proteggono chi le indossa durante l'inalazione. Nel nuovo studio i ricercatori descrivono in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelle mascherine di stoffa. Il ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Ledia treben aderentiquanto lenel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2. Queste le conclusioni di uno studio condotto dalle Università di Bristol e Surrey. I risultatistati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids. Al culmine della pandemia Covid-19, 139 paesi hanno imposto l'uso dinei luoghi pubblici. Le, infatti, riducono la trasmissione del virus attraverso l'espirazione e proteggono chi le indossa durante l'inalazione. Nel nuovo studio i ricercatori descrivono in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelledi. Il ...

