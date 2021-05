Le Hawaii dichiarano l' emergenza climatica | è il primo stato

(Di giovedì 29 aprile 2021) "Dobbiamo intraprendere un'azione decisa per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera e la protezione delle nostre ...

Con l'approvazione della risoluzione, lesi impegnano a "un'azione in tutto lo stato che è radicata nell'equità, nell'autodeterminazione, nella cultura, nella tradizione e nella convinzione ......questi contenevano sostanze tossiche e inquinanti e ora sono adagiati sul fondo vicino alle. ... Per aggirare le norme, spesso si falsificano documenti, sisicure merci che in realtà ...Usa: le Hawaii primo Stato a dichiarare l'emergenza climatica. Scopriamo insieme cosa è accaduto questo giovedì. Periodico Daily ...10:51 – “Le Hawaii sono il primo Stato negli Usa a dichiarare l’emergenza climatica con l’approvazione di una risoluzione in cui si afferma che il cambiamento climatico minaccia sia le persone sia l’a ...