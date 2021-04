Le funzioni presto disponibili sul OnePlus Watch, alcune vere chicche (Di giovedì 29 aprile 2021) Il OnePlus Watch ha ricevuto il primo aggiornamento software che introduce nuove funzionalità molto interessanti. Dato che lo smartWatch ha ricevuto recensioni negative circa le problematiche persistenti e la mancanza di alcune funzioni, l’azienda cinese ha cercato di risolverne una buona parte con l’aggiornamento firmware. Come riportato nel forum ufficiale, il produttore nelle ultime ore sta rilasciando la versione dell’update B.40, che riguarda l’aggiunta di miglioramenti per il GPS, il monitoraggio delle attività (come corsa, camminata) e la modalità di risveglio, una maggiore precisione della rilevazione delle attività, delle notifiche e della stabilità. Vediamo insieme le ulteriori novità introdotte sull’indossabile di Shenzhen. In merito al changelog ufficiale, la versione aggiornata B.40 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilha ricevuto il primo aggiornamento software che introduce nuove funzionalità molto interessanti. Dato che lo smartha ricevuto recensioni negative circa le problematiche persistenti e la mancanza di, l’azienda cinese ha cercato di risolverne una buona parte con l’aggiornamento firmware. Come riportato nel forum ufficiale, il produttore nelle ultime ore sta rilasciando la versione dell’update B.40, che riguarda l’aggiunta di miglioramenti per il GPS, il monitoraggio delle attività (come corsa, camminata) e la modalità di risveglio, una maggiore precisione della rilevazione delle attività, delle notifiche e della stabilità. Vediamo insieme le ulteriori novità introdotte sull’indossabile di Shenzhen. In merito al changelog ufficiale, la versione aggiornata B.40 ...

Le funzioni presto disponibili sul OnePlus Watch, alcune vere chicche Dato che lo smartwatch ha ricevuto recensioni negative circa le problematiche persistenti e la mancanza di alcune funzioni, l'azienda cinese ha cercato di risolverne una buona parte con l'...

