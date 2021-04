Le foto di William e Kate per festeggiare l'anniversario di nozze (Di giovedì 29 aprile 2021) Il principe William e la consorte Kate festeggiano oggi i dieci anni di matrimonio e per l’occasione Kensington Palace ha diffuso due nuove immagini della coppia. Le foto, pubblicate nella tarda serata di ieri sull’account Twitter ufficiale, sono state scattate questa settimana dal fotografo Chris Floyd nella loro residenza. La prima, ritrae la coppia seduta uno a fianco all’altra, con William che guarda Kate, mentre lo sguardo della duchessa di Cambridge è rivolto in lontananza. Nella seconda, la coppia è ritratta in un abbraccio. View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) Nelle foto, Kate indossa un abito con motivi floreali e il famoso anello di fidanzamento, lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Il principee la consortefesteggiano oggi i dieci anni di matrimonio e per l’occasione Kensington Palace ha diffuso due nuove immagini della coppia. Le, pubblicate nella tarda serata di ieri sull’account Twitter ufficiale, sono state scattate questa settimana dalgrafo Chris Floyd nella loro residenza. La prima, ritrae la coppia seduta uno a fianco all’altra, conche guarda, mentre lo sguardo della duchessa di Cambridge è rivolto in lontananza. Nella seconda, la coppia è ritratta in un abbraccio. View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) Nelleindossa un abito con motivi floreali e il famoso anello di fidanzamento, lo ...

Advertising

iconanews : Gb: 10 anni di matrimonio, foto celebrano William e Kate - rada_maja : RT @HuffPostItalia: Le foto di William e Kate per festeggiare l'anniversario di nozze - HuffPostItalia : Le foto di William e Kate per festeggiare l'anniversario di nozze - vogue_italia : Tanti auguri di buon anniversario a Kate e William ?? Anche questa volta la Duchessa ha scelto l'abito perfetto ??… - silviamidy : Voglio anche foto migliori di William e Kate al Wedding Reception ?? @KensingtonRoyal so di chiedere tante cose oggi… -