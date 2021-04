Le diverse anime dell’opposizione europeista in Polonia (Di giovedì 29 aprile 2021) La principale forza di opposizione in Polonia, Platforma Obywatelska (Piattaforma civica, PO), formazione cristiano-liberale che oggi controlla 134 seggi su 460 al Sejm, ha presentato un programma di politica estera dal titolo “Polonia sicura”. L’intenzione è quella di ribaltare di 180° la linea perseguita dal governo guidato dal partito ultra-nazionalista Prawo i Sprawiedliwo?? (Diritto e Giustizia, PiS). I tre pilastri della proposta sono: la ricostruzione di un rapporto proficuo con l’Ue, la riconfigurazione della partnership con gli Usa e il varo di una politica efficace verso i paesi del Partenariato orientale, specialmente i due che più interessano a Varsavia, Bielorussia e Ucraina. Secondo il leader di PO Borys Budka, la Polonia non è mai stata così isolata come ora sulla scena internazionale. «Jaros?aw Kaczy?ski ha strappato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) La principale forza di opposizione in, Platforma Obywatelska (Piattaforma civica, PO), formazione cristiano-liberale che oggi controlla 134 seggi su 460 al Sejm, ha presentato un programma di politica estera dal titolo “sicura”. L’intenzione è quella di ribaltare di 180° la linea perseguita dal governo guidato dal partito ultra-nazionalista Prawo i Sprawiedliwo?? (Diritto e Giustizia, PiS). I tre pilastri della proposta sono: la ricostruzione di un rapporto proficuo con l’Ue, la riconfigurazione della partnership con gli Usa e il varo di una politica efficace verso i paesi del Partenariato orientale, specialmente i due che più interessano a Varsavia, Bielorussia e Ucraina. Secondo il leader di PO Borys Budka, lanon è mai stata così isolata come ora sulla scena internazionale. «Jaros?aw Kaczy?ski ha strappato ...

Sfrenest : RT @paolofaeti: Come mettere d'accordo due anime diverse e complementari ? ?? #svagaiature #svagaiaturefake @Svagaia @sfakaia @LiaCeli http… - sfakaia : RT @paolofaeti: Come mettere d'accordo due anime diverse e complementari ? ?? #svagaiature #svagaiaturefake @Svagaia @sfakaia @LiaCeli http… - ANTEO17 : RT @MPenikas: @primaopoitorna @EmmaKump @lindaeciao @GianniMagini @IlConteIT @gio_c75 @NapolitanoIda @Dangelogianluc1 @isadoralarosa @ApriG… - FutureEduModena : Carlo Adolfo Porro Rettore @UNIMORE_univ: ??'La forza di #FEM è quella di unire anime culturali diverse per svilupp… - MPenikas : @primaopoitorna @EmmaKump @lindaeciao @GianniMagini @IlConteIT @gio_c75 @NapolitanoIda @Dangelogianluc1… -