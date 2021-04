Le benedizioni degli anziani mi fanno sempre tremare il cuore. (Di giovedì 29 aprile 2021) E a voi colleghi Infermieri non succede mai? Successo qualche anno fa. Ma che ricordo ancora. Ed ogni volta è un brivido. Mi sfugge il nome, ma ricordo bene il suo viso (capita quando hai una famiglia numerosa). Turno di mattina… Lo vedo, uno dei miei nonni seduto in carrozzina. Fa smorfie di dolore e muove nervosamente il piede sembra voglia sfilarsi la ciabatta… non ci riesce… Mi avvicino: “che hai?”. Lui: “Mado, me fa mal nu dituz”. Io: “quale dito ti fa male”?. Lui: “du ped”. Io: “nonno ne hai due… quale dei due?”. Mi accenna un sorriso si tocca il ginocchio: “quist quist”. Tolgo la ciabatta… le calze… un’unghia dispettosa… niente di che… Taglio con molta accuratezza… per cercare di dargli meno fastidio… ogni tanto ritrae il piede. Prova solletico… Io: “Ecco fatto”. Lui: “già hai fatt?”. Io: “e che ci vuole no’ “. Mi prende le mani, tutte e due, mi guarda negli occhi, ricordo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) E a voi colleghi Infermieri non succede mai? Successo qualche anno fa. Ma che ricordo ancora. Ed ogni volta è un brivido. Mi sfugge il nome, ma ricordo bene il suo viso (capita quando hai una famiglia numerosa). Turno di mattina… Lo vedo, uno dei miei nonni seduto in carrozzina. Fa smorfie di dolore e muove nervosamente il piede sembra voglia sfilarsi la ciabatta… non ci riesce… Mi avvicino: “che hai?”. Lui: “Mado, me fa mal nu dituz”. Io: “quale dito ti fa male”?. Lui: “du ped”. Io: “nonno ne hai due… quale dei due?”. Mi accenna un sorriso si tocca il ginocchio: “quist quist”. Tolgo la ciabatta… le calze… un’unghia dispettosa… niente di che… Taglio con molta accuratezza… per cercare di dargli meno fastidio… ogni tanto ritrae il piede. Prova solletico… Io: “Ecco fatto”. Lui: “già hai fatt?”. Io: “e che ci vuole no’ “. Mi prende le mani, tutte e due, mi guarda negli occhi, ricordo ...

Advertising

advgiornalista : Le benedizioni degli anziani mi fanno sempre tremare il cuore. E a voi colleghi Infermieri non succede mai? Success… - advgiornalista : RT @AssoCare: Le benedizioni degli anziani mi fanno sempre tremare il cuore. E a voi colleghi Infermieri non succede mai? Successo qualche… - AssoCare : Le benedizioni degli anziani mi fanno sempre tremare il cuore. E a voi colleghi Infermieri non succede mai? Success… -

Ultime Notizie dalla rete : benedizioni degli IN GERMANIA INIZIA LO SCISMA CON LA BENEDIZIONE DELLE UNIONI GAY ...pastorali che hanno aderito all'iniziativa e si sono messi a disposizione per sfornare benedizioni ... La carità degli organizzatori di Paderborn è senza confini, dal momento che si offrono di venire ...

Laura Pausini: tutto sulla vita privata della cantante italiana che è arrivata alla notte degli Oscar ... nella quale la Chiesa ha dichiarato che le benedizioni per le coppie gay non sono lecite non è ... questo è l'anno d'oro di Laura Pausini Laura Pausini volerà da sola negli USA per la notte degli Oscar ...

Le benedizioni degli anziani mi fanno sempre tremare il cuore. AssoCareNews.it Giù le armi! Bertha von Suttner ed Edward Snowden hanno scritto libri sulle loro generazioni cresciute con il mito della guerra. Tra loro ci sono 140 anni di ...

Renazzo, cominciati i lavori della nuova scuola: spazi per 335 alunni RENAZZO. Dopo che don Marco Ceccarelli ha impartito la benedizione all’area è stata effettuata una prima colata di calcestruzzo, a simboleggiare la posa della prima pietra. In questo modo ieri è parti ...

...pastorali che hanno aderito all'iniziativa e si sono messi a disposizione per sfornare... La caritàorganizzatori di Paderborn è senza confini, dal momento che si offrono di venire ...... nella quale la Chiesa ha dichiarato che leper le coppie gay non sono lecite non è ... questo è l'anno d'oro di Laura Pausini Laura Pausini volerà da sola negli USA per la notteOscar ...Bertha von Suttner ed Edward Snowden hanno scritto libri sulle loro generazioni cresciute con il mito della guerra. Tra loro ci sono 140 anni di ...RENAZZO. Dopo che don Marco Ceccarelli ha impartito la benedizione all’area è stata effettuata una prima colata di calcestruzzo, a simboleggiare la posa della prima pietra. In questo modo ieri è parti ...