Lazio | venerdì 30 aprile l’appello del caso tamponi | Lotito spera nell’assoluzione

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nella giornata di domani,30, ci saràdel processodella. Il club biancoceleste, dopo aver presentato ricorso, insieme alla Procura Federale, alla Corte d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, è pronto a conoscere il proprio destino. In primo grado è arrivata un’inibizione di 7 mesi per il presidente Claudioe di 12 mesi per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, mentre le richieste del Procuratore Chinè erano state di 13 mesi per il presidente e 16 per i medici, oltre a 200mila euro di multa alla società. Il presidente biancoceleste adesso punta all’assoluzione. SportFace.