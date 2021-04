Lazio-Milan, Marelli: “Orsato non ha visto. Inaccettabile la sua reazione” –... (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ex arbitro Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato della direzione di gara di Orsato in Lazio-Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ex arbitro Luca, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato della direzione di gara diin

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - brandocanide : RT @Longjohn1980: Stagione 2017-18 Milan-Lazio finirà 2-1 per i rossoneri con questo gol di 'MANO' di #Cutrone non annulato da #Irrati (La… - infoitsport : Corsa Champions, per i bookmakers Napoli favorito a pari con la Juve: Lazio e Milan out -