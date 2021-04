“L’avvocato del diavolo”, stasera in tv il thriller con un Al Pacino diabolico (Di giovedì 29 aprile 2021) Complice la memorabile performance di Al Pacino, “L’avvocato del diavolo”, stasera in tv su Iris, rimane – a quasi 25 anni dal debutto nelle sale e pur con le sue innegabili imperfezioni – una delle pellicole più note della filmografia del grande attore. Il thriller a tinte horror esoteriche diretto nel 1997 da Taylor Hackford (“Ufficiale e gentiluomo”) vanta un cast assolutamente stellare. Oltre al già menzionato Pacino (“Serpico”), troviamo Keanu Reeves (“Matrix”), Charlize Theron (“Monster”) e Connie Nielsen (“Il gladiatore”). Kevin Lomax (Reeves) è un promettente avvocato difensore che non ha mai perso una causa. Assoldato da un grosso studio legale, si trasferisce a New York assieme alla moglie Mary Ann (Theron). Il socio a capo dello studio, John Milton ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Complice la memorabile performance di Al, “del”,in tv su Iris, rimane – a quasi 25 anni dal debutto nelle sale e pur con le sue innegabili imperfezioni – una delle pellicole più note della filmografia del grande attore. Ila tinte horror esoteriche diretto nel 1997 da Taylor Hackford (“Ufficiale e gentiluomo”) vanta un cast assolutamente stellare. Oltre al già menzionato(“Serpico”), troviamo Keanu Reeves (“Matrix”), Charlize Theron (“Monster”) e Connie Nielsen (“Il gladiatore”). Kevin Lomax (Reeves) è un promettente avvocato difensore che non ha mai perso una causa. Assoldato da un grosso studio legale, si trasferisce a New York assieme alla moglie Mary Ann (Theron). Il socio a capo dello studio, John Milton ...

