L'arresto degli ex terroristi ci ricorda l'importanza di non avere Bonafede ad accoglierli (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla notizia delL'arresto in Francia di sette persone condannate in via definitiva per terrorismo dai nostri tribunali, ogni persona civile cui sia toccato in sorte di vivere nell'Italia di oggi, qualunque cosa pensi degli anni di piombo, dei singoli casi giudiziari e di tutto il dibattito politico annesso, ha almeno un buon motivo per sentirsi rassicurata. E il motivo è la ragionevole certezza che l'attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia, non andrà ad accogliere gli arrestati all'aeroporto mascherata da agente di polizia, come fece il suo predecessore Alfonso Bonafede assieme all'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, in occasione dell'estradizione di Cesare Battisti, girandoci sopra anche un video, con tanto di colonna sonora aggiunta in postproduzione, pubblicato sulla sua personale pagina Facebook, dal titolo «Una ...

