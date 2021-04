L'archiviazione della "dottrina Mitterrand" mette fine alla grave anomalia nei rapporti tra Italia e Francia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente Macron ha deciso di archiviare la cosiddetta “dottrina Mitterrand”, che ha sin qui impedito l’estradizione dei brigatisti, consentendo così alla Polizia Italiana l’arresto di 7 (ex) terroristi. La notizia è clamorosa, perché segna la fine di una anomalia grave nei rapporti tra Italia e Francia che dura da oltre 30 anni. Una situazione che si basa su rapporti diplomatici leali che non hanno mai visto tensioni significative, tranne durante la crisi della cosiddetta “Primavera araba”, quando l’allora Ministro dell’Interno francese decise di sospendere l’accordo sulla libera circolazione per impedire l’ingresso in Francia degli immigrati che arrivavano in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente Macron ha deciso di archiviare la cosiddetta “”, che ha sin qui impedito l’estradizione dei brigatisti, consentendo cosìPoliziana l’arresto di 7 (ex) terroristi. La notizia è clamorosa, perché segna ladi unaneitrache dura da oltre 30 anni. Una situazione che si basa sudiplomatici leali che non hanno mai visto tensioni significative, tranne durante la crisicosiddetta “Primavera araba”, quando l’allora Ministro dell’Interno francese decise di sospendere l’accordo sulla libera circolazione per impedire l’ingresso indegli immigrati che arrivavano in ...

