“L’apparenza delle cose” il thriller con Amanda Seyfried da oggi su Netflix (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ogni cosa nel mondo naturale ha una corrispondenza nel regno spirituale“. Questa è una delle frasi scelte per accompagnare le prime immagini nel trailer de “L’apparenza delle cose“, film Netflix che da oggi è disponibile sulla piattaforma. Il titolo originale della pellicola è “Things heard and seen” (letteralmente “cose viste e sentite”), ma la traduzione italiana è forse più fedele al romanzo thriller della scrittrice Elizabeth Brundage, da cui la sceneggiatura è tratta. Il titolo riportava infatti “All things cease to Appear“, che in italiano suonerebbe “tutte le cose smettono di apparire” o “di sembrare“. Si gioca quindi sul concetto di “apparenza“: qualcosa che va svelato, qualcosa di nascosto che deve emergere da sotto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ogni cosa nel mondo naturale ha una corrispondenza nel regno spirituale“. Questa è unafrasi scelte per accompagnare le prime immagini nel trailer de ““, filmche daè disponibile sulla piattaforma. Il titolo originale della pellicola è “Things heard and seen” (letteralmente “viste e sentite”), ma la traduzione italiana è forse più fedele al romanzodella scrittrice Elizabeth Brundage, da cui la sceneggiatura è tratta. Il titolo riportava infatti “All things cease to Appear“, che in italiano suonerebbe “tutte lesmettono di apparire” o “di sembrare“. Si gioca quindi sul concetto di “apparenza“: qualcosa che va svelato, qualcosa di nascosto che deve emergere da sotto un ...

