L’amore più forte delle restrizioni, al Duomo di Monreale Marco e Francesca sposi (FOTO) (Di giovedì 29 aprile 2021) A Monreale trionfa L’amore e la voglia di mettere su una famiglia. Questa mattina al Duomo di Monreale è stato celebrato uno dei primi matrimoni del 2021. Francesca D’Ancona e Marco La Corte si sono uniti in matrimonio. Palermitana lei, Monrealese lui, hanno deciso di convolare a nozze all’interno della splendida cornice del Duomo di Monreale nonostante le restrizioni imposte dal Governo. Un atto d’amore. Hanno pronunciato il fatidico Sì davanti al maestoso Cristo Pantocratore nel corso di una cerimonia liturgica officiata da don Giuseppe Salamone. Una cerimonia organizzata nel rispetto delle prescrizioni. Distanziamento interpersonale e contingentamento le parole chiave che hanno reso possibile ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 29 aprile 2021) Atrionfae la voglia di mettere su una famiglia. Questa mattina aldiè stato celebrato uno dei primi matrimoni del 2021.D’Ancona eLa Corte si sono uniti in matrimonio. Palermitana lei,se lui, hanno deciso di convolare a nozze all’interno della splendida cornice deldinonostante leimposte dal Governo. Un atto d’amore. Hanno pronunciato il fatidico Sì davanti al maestoso Cristo Pantocratore nel corso di una cerimonia liturgica officiata da don Giuseppe Salamone. Una cerimonia organizzata nel rispettoprescrizioni. Distanziamento interpersonale e contingentamento le parole chiave che hanno reso possibile ...

