LaLiga | pari tra Athletic Bilbao e Valladolid Colpo Granada a Barcellona

(Di giovedì 29 aprile 2021), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra Atletico, Real eper il trionfo finale. fonte foto https://www.facebook.com/, i risultati della trentatreesima giornata Riprende a correre l’Atletico che batte 5-0 l’Eibar. Il Siviglia vince in casa del Real Sociedad. Successi anche per Osasuna e Alaves. Il Valencia pareggia 2-2 contro il Betis. Reti bianche tra Cadice e Celta Vigo. Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro il Getafe. Pokerissimo del Villarreal al Levante. Nel primo recuperonon sono andati oltre il ...

Advertising

zazoomblog : LaLiga vincono Barcellona e Siviglia. Perde l’Atletico Madrid pari Real - #LaLiga #vincono #Barcellona - JuriGobbini : 26: Jordi Alba scivola, ma Lenglet totalmente fuori posizione. Regalo difensivo del Barça per il vantaggio del Vil… -

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga pari

TUTTO mercato WEB

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata deLa cronaca minuto per ... ha realizzato 6 reti e ne ha subito 4: viene dala reti bianche contro l'Athletic Bilbao ed é ...I blancos sono ora a quota 70 allacon l' Atletico Madrid , che giocherà questa sera contro l' ...giornata 31 Osasuna - Valencia 3 - 1 13' Martinez Calvo, 30' Gameiro, 32' Calleri, 67' ...Il Barcellona è rientrato in lotta per la Liga grazie ad alcune intuizioni tattiche di Koeman, che ha rilanciato la squadra dopo il ko col PSG ...L'Atletico Madrid cade a Bilbao, Barcellona e Siviglia vincono ancora ed è bagarre storica in vetta a La Liga: 4 squadre in tre punti a 5 giornate ...