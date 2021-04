L’accordo tra l’UE e Pfizer | altri 1 | 8 miliardi di vaccino all’Europa

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Visti i continui problemi con le consegne di Astrazeneca e i risultati poco esaltanti dei test effettuati in Brasile sulrusso Sputnik, l’Unione Europea punta dritta verso i prodotti anti-Covid a RNA messaggero. La conferma arriva direttamente dalsiglato da Ursula von der Leyen – presidente della Commissione UE – e. Non si tratta di dosi con arrivo immediato, ma serviranno per il completamento della campagna vaccinale nei prossimi anni, fino a quando la pandemia da Sars-CoV-2 non sarà sconfitta.con l’Unione Europea per 1,8di dosi in più Il mancato rispetto del contratto da parte dell’azienda anglo-svedese Astrazeneca (produttrice deldenominato Vaxzevria) ha portato l’Unione Europea alla decisione di fare ...