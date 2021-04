La “zona grigia” fra storia e memoria. Sulle restrizioni per il coprifuoco guardate cosa fa la Francia (Di giovedì 29 aprile 2021) Al direttore - Caro Sofri, hai ragione su un punto: i delitti degli Anni di piombo appartengono a una temperie da lungo tempo conclusa. Questo vale per tutte le grandi violenze del secolo scorso: per le stragi neofasciste, che non si comprendono fuori della Guerra fredda; come per i crimini nazisti e repubblichini, e per le foibe e le vendette partigiane. Sono stati crimini politici e di guerra, commessi in quel particolare contesto. E ogni colpevole, una volta tornato alle proprie famiglie, si è trasformato in un’altra persona. Ma hai torto nel valutare il significato storico della condanna giudiziaria di quei protagonisti, e la necessità di portarla a compimento. La principale violenza che essi hanno commesso non è verso le vittime. Hanno imposto un’allucinazione al mondo, hanno violentato il clima politico, la coscienza civile, la vita di un popolo. Eseguire le condanne giudiziarie ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Al direttore - Caro Sofri, hai ragione su un punto: i delitti degli Anni di piombo appartengono a una temperie da lungo tempo conclusa. Questo vale per tutte le grandi violenze del secolo scorso: per le stragi neofasciste, che non si comprendono fuori della Guerra fredda; come per i crimini nazisti e repubblichini, e per le foibe e le vendette partigiane. Sono stati crimini politici e di guerra, commessi in quel particolare contesto. E ogni colpevole, una volta tornato alle proprie famiglie, si è trasformato in un’altra persona. Ma hai torto nel valutare il significato storico della condanna giudiziaria di quei protagonisti, e la necessità di portarla a compimento. La principale violenza che essi hanno commesso non è verso le vittime. Hanno imposto un’allucinazione al mondo, hanno violentato il clima politico, la coscienza civile, la vita di un popolo. Eseguire le condanne giudiziarie ...

