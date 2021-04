La vittoria della Juventus dedicata a Fortunato – 29 aprile 1995 – VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile 1995, allo stadio Franchi, la Juventus dedica la vittoria contro la Fiorentina ad Andrea Fortunato, scomparso pochi giorni prima Quella che si presenta allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il 29 aprile 1995, è una Juventus col vento in poppa, pronta a vincere il suo 23° titolo nazionale, ma al contempo con la morte nel cuore. Quattro giorni prima, infatti, è morto stroncato dalla leucemia Andrea Fortunato, difensore ventitreenne considerato tra i più promettenti dei primi Anni ’90. Le immagini di Gianluca Vialli e dei suoi compagni, in lacrime il giorno del funerale, monopolizzano la vigilia del match, che verrà dominato dai bianconeri con un importante 4-1. Una vittoria, quella contro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29, allo stadio Franchi, ladedica lacontro la Fiorentina ad Andrea, scomparso pochi giorni prima Quella che si presenta allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il 29, è unacol vento in poppa, pronta a vincere il suo 23° titolo nazionale, ma al contempo con la morte nel cuore. Quattro giorni prima, infatti, è morto stroncato dalla leucemia Andrea, difensore ventitreenne considerato tra i più promettenti dei primi Anni ’90. Le immagini di Gianluca Vialli e dei suoi compagni, in lacrime il giorno del funerale, monopolizzano la vigilia del match, che verrà dominato dai bianconeri con un importante 4-1. Una, quella contro ...

