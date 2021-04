La Vita in Diretta, dubbi su William e Kate: la stoccata di Rita Dalla Chiesa (Di giovedì 29 aprile 2021) A La Vita in Diretta hanno parlato dei dieci anni di matrimonio di William e Kate. La coppia ha voluto festeggiare in modo molto sobrio, ma ecco le opinioni in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) A Lainhanno parlato dei dieci anni di matrimonio di. La coppia ha voluto festeggiare in modo molto sobrio, ma ecco le opinioni in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

quantiuccelli : RAGA SENTO LA MANCANZA DELLA DIRETTA #FRASSINANDO NELLA MIA VITA. #tzvip @stefyorlando @ArmandaFrassin2 - ViaEmilia771 : RT @AvantiBologna: #Avanti! Maratona Digitale #30Aprile Dibattito in Diretta su pagine Facebook #1Maggio un anno di Nuova Vita - 125mo Anni… - mammaparole3 : @aAnnanka @romanino48 Pure io,ho pure postato la ricetta,adesso senti questa giro i canali, vedo la vita in diretta… - FabioTraversa : RT @falcions85: A dieci anni esatti dal malore, La vita in diretta omaggia Lamberto Sposini. Matano: “Mando un saluto a un amico, ha fatto… - SerieTvserie : La vita in diretta, Matano saluta Sposini in apertura di puntata: “Hai fatto la storia del programma, noi siamo con… -