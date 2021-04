LA VERSIONE DI GRECO. 100 giorni: le radici della nuova America di Biden (PODCAST) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 25 maggio 2020, alle 20:20, è andato in scena il triste episodio che ha scosso e cambiato ancora una volta l’animo profondo degli Stati Uniti. È trascorso quasi un anno da quella sera in cui George Floyd perse la vita durante un intervento della polizia tra la 38esima e Chicago Avenue, a Minneapolis in Minnesota. E da quel giorno l’America non è più la stessa di prima. Donald Trump ha abbandonato, non senza resistenze, la Casa Bianca lasciando le chiavi dello studio ovale a Joe Biden, che prende in mano un Paese in crisi con sé stesso - tra razzismo e pandemia - e da ricostruire. Una missione che il Presidente democratico ha cercato subito di compiere nei primi cento giorni di governo con manovre di rooseveltiana memoria per risollevare e far risorgere ancora una volta gli Stati Uniti. Comincia così un “nuovo” anno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 25 maggio 2020, alle 20:20, è andato in scena il triste episodio che ha scosso e cambiato ancora una volta l’animo profondo degli Stati Uniti. È trascorso quasi un anno da quella sera in cui George Floyd perse la vita durante un interventopolizia tra la 38esima e Chicago Avenue, a Minneapolis in Minnesota. E da quel giorno l’non è più la stessa di prima. Donald Trump ha abbandonato, non senza resistenze, la Casa Bianca lasciando le chiavi dello studio ovale a Joe, che prende in mano un Paese in crisi con sé stesso - tra razzismo e pandemia - e da ricostruire. Una missione che il Presidente democratico ha cercato subito di compiere nei primi centodi governo con manovre di rooseveltiana memoria per risollevare e far risorgere ancora una volta gli Stati Uniti. Comincia così un “nuovo” anno ...

