La vaccine diplomacy di Russia e Cina contro l' Ue

(Di giovedì 29 aprile 2021) L'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, ieri ha avvertito che l'Unione europea deve “prepararsi a una lunga fase di spolitico con la, ma ha alzato le mani sulla possibilità di una reazione dura nei confronti di Vladimir Putin di fronte al caso di Alexei Navalny, le minacce all'Ucraina e le operazioni dei suoi agenti segreti nei paesi europei. Usare swift per tagliare i flussi finanziari come era stato fatto con l'Iran? “E' una società privata”, ha detto Borrell davanti al Parlamento europeo. Sanzionigli oligarchi? “Non ci sono le basi giuridiche”, ha risposto Borrell. Nord Stream 2? “Sì è una infrastrutturaversa. E la Commissione europea ha già detto che questa infrastruttura non aiuta a diversificare le fonti energetiche dell'Ue”, ma “è un progetto privato. L'Ue non ha ...

cdnfp : @peterpobjecky vaccine diplomacy - zikraurfikr : RT @Aakar__Patel: Vaccine diplomacy latest. - cecizntno : Vaccine diplomacy. - Dhawan__N : @BhadraPunchline Vaccine diplomacy ???? - manny3118 : @ElBaldEagle1 @spectatorindex Vaccine diplomacy -

Ultime Notizie dalla rete : vaccine diplomacy

InsideOver

From Mask to: Geopolitical Competition in the Western Balkans Nikolaos Tzifakis, University of the Peloponnese, and Tena Prelec, University of Oxford 2. The Virus of ...' La mancanza di una esplicita opposizione europea al tentativo di coinvolgere una risorsa rara e preziosa quale sono i vaccini nel vortice di una assurda "nuova guerra fredda" fa ...Mosca e Pechino usano “media controllati dallo stato, reti di media vicini e social media, compresi account di social media di diplomatici, per realizzare questi obiettivi", si legge nel documento ...