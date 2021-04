La torta light con 4 mandarini e uno yogurt | solo 190 calorie!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lacon 4e uno. Un‘aurea massima relativa allo scrivere in inglese recita “Keep it Simple, Stupid” (KISS). Più si scrive semplice e meglio è. La cosa vale anche in cucina: perché complicarsi la vita con ricette ultra elaborate quando si possono raggiungere risultati ottimi anche con preparazioni più semplici e lineari? Ebbene, lache ti presentiamo oggi può essere considerata un manifesto di questa filosofia. Semplice, sì, ma anche buona. Piacerà molto a tutti quanti, in famiglia, perchésono capaci di dare grande freschezza e nel contempo delicatezza, facendo della prima colazione o della merenda un’esperienza davvero memorabile. Ma eccoci alla ricetta. Gli ingredienti Per dieci persone circa gli ingredienti che ...

Advertising

micheleperilloo : RT @gamberoblu: #buonaserata a tutti ! Questa sera vi propongo 5 idee con zucchine da provare assolutamente ! 1. #frittelle veloci di zucc… - AndreucciFranco : RT @gamberoblu: #buonaserata a tutti ! Questa sera vi propongo 5 idee con zucchine da provare assolutamente ! 1. #frittelle veloci di zucc… -

Ultime Notizie dalla rete : torta light

NonSoloRiciclo

Up the Sky è però ben più che un semplice elogio dei loro riconoscimenti, infatti il valore ... E poi, come ciliegina sulla, Crash Landing on You presenta una delle colonne sonore più belle ...Ingredienti 2 uova Link Sponsorizzato 250 gr di carote 80 gr di zucchero Link Sponsorizzato 1 cucchiaio di yogurt greco 250 gr di farina di mandorle 3 cucchiai di olio di semi 1 bustina di lievito ...Torta light in 5 minuti, morbida e gustosa, un ottima base per tante torte da farcire! Oggi con i ritmi frenetici a cui siamo sottoposti, pensare di poter preparare tutti i giorni cibi freschi è quasi ...Ecco la ricetta leggerissima della torta all'acqua alle mandorle, una ricetta light che diviene perfetta per chiunque ...