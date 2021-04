Advertising

rotovisor : La dad è incostituzionale, nega il diritto all'#istruzione. Ma ancora qualcuno insiste a proporla. - Corriere : La scuola (perduta) al Sud e la Dad che divide: quel 34% dei ragazzi senza tablet e pc - LenaPoros : RT @Corriere: La scuola (perduta) al Sud e la Dad che divide: quel 34% dei ragazzi senza tablet e pc - Corriere : La scuola (perduta) al Sud e la Dad che divide: quel 34% dei ragazzi senza tablet e pc - paoloigna1 : @Jardinlesmots Un problema serio che ho affrontato di persona circa trent'anni fa proprio sull'aggiornamento dei me… -

Ritorno a: gli approfondimenti Laresta in castigo Dal 26 aprile ritorno in classe Campania, contagi aPronti 500 milioni per i corsi estivi. Di nuovo in aula due studenti su tre ...Liguria. Scuole aperte anche a giugno, luglio, agosto? No grazie. I sindacati liguri dellabocciano il piano del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che prevede 510 milioni per ......La pandemia ha acuito il divario. A Napoli 31 giorni sui 134 da calendario e a Reggio Calabria 45 su 134. Negli asili di Bari 66 giorni in presenza contro i 135 di Milano ...Il piano da 510 milioni del ministero fa storcere il naso: "Meglio spenderli per aumentare l'organico ed evitare le classi-pollaio" ...