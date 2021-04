La scuola di Villaciambra ora brilla | task force Comunali-Volontari

(Di giovedì 29 aprile 2021) Intervento di, dipendentied ex Pip questa mattina all’interno delladell’Istituto Comprensivo di. Una giornata mattinata di pulizie intense all’esterno della struttura. Il lavoro è stato coordinato da Ninni di Salvo del settore Ville e Giardini del Comune di Monreale con la collaborazione di ex Pip, dipendentie idi Basta Crederci e Siamo Monreale. L’intervento è stato predisposto dall’amministrazione, rappresentata dagli assessori Paola Naimi e Geppino Pupella su richiesta di Michele Tusa, consulente del sindaco per la frazione di. “Oggi è stata una veradi totale pulizia – dice Piero Faraci, coordinatore del gruppo Basta Crederci -, domani si ...

