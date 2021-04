La scuola della Roccaverano riapre il primo maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) LANGA ASTIGIANA La scuola della Roccaverano a partire dal primo maggio terrà le porte aperte e per tutto il mese rimarrà tale il sabato e la domenica. Nel mese di giugno sarà invece operativa dal ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 29 aprile 2021) LANGA ASTIGIANA Laa partire dalterrà le porte aperte e per tutto il mese rimarrà tale il sabato e la domenica. Nel mese di giugno sarà invece operativa dal ...

