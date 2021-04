La Roma travolta all' Old Trafford 6-2 Il Manchester Utd dilaga nella ripresa e vede la finale di Europa League

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un primo tempo per sognare e illudere, un secondo per precipitare di colpo negli abissi più bui e spegnere ogni possibilità di garantirsi ladidi Danzica. Laall'Oldsi butta viaper 6-2 dalla forza e la qualità delUnited dopo aver chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per 2-1 nonostante lo svantaggio iniziale nei primi minuti e i tre cambi forzati che hanno condizionato alla lunga il match. Ha pesato l'esperienza, la qualità dei Red Devils mai in ansia anche nei momenti più duri e la tenuta mentale e caratteriale dei giallorossi capaci di giocare come spesso gli è accaduto per tutto l'arco della stagione, ad intermittenza per poi spegnersi in un black out che brucia. Cali di tensione così contro lo United non ...