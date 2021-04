La Roma crolla con il Manchester United | qualificazione a forte rischio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laesce sconfitta per 6-2 dal confronto colall’Old Trafford: giallorossi avanti nel primo tempo,no nel secondo Trasferta amara in Inghilterra per la, che nella semifinale d’andata è costretta a cedere per 6-2 contro il. Una gara che per certi versi ha ricordato la sfida di tre anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MANCHESTER - Laancora una volta in casa del Manchester United . Ad "Old Trafford" i Red Devils ipotecano la finale di Europa League con un netto 6 - 2 , maturato quasi tutto nella ripresa. Sblocca Bruno ...COM/7JIXZMKJY8 - AS(@OFFICIALASROMA) APRIL 29, 2021 Fare clic e trascinare per spostare 32'pt Fallo di Smalling su Pogba , sul lato corto dell'area di rigore della. Punizione pericolosa ...La Roma perde, male, contro il Manchester United, e saluta l'Europa già dopo la gara d'andata. All'Old Trafford dilagano i Red Devils: finisce 6-2 per la squadra di Solskjaer, che la settimana ...I giallorossi chiudono il primo tempo in vantaggio (1-2), ma nella ripresa crollano MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La Roma sogna per un tempo all'Old Trafford, Cavani, Bruno Fernandes e ...