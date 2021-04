La Roma crolla all’Old Trafford contro il Manchester United

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laesce sconfitta per 6-2 dal confronto col: giallorossi avanti nel primo tempo,no nel secondo Trasferta amara in Inghilterra per la, che nella semifinale d’andata è costretta a cedere per 6-2il. Una gara che per certi versi ha ricordato la sfida di tre anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.