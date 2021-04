La richiesta di Draghi e il messaggio di Macron: sul terrorismo cooperiamo tra paesi europei (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il presidente ha voluto risolvere la questione, come richiesto dall’Italia da diversi anni. La Francia, essa stessa colpita dal terrorismo, comprende l’assoluta necessità di giustizia per le vittime”. Con queste parole, ieri mattina, l’Eliseo ha messo fine di fatto alla cosiddetta “Dottrina Mitterrand”, annunciando l’arresto ai fini dell’estradizione di sette ex brigatisti rossi, oltre all’ex Lotta continua Giorgio Pietrostefani, rifugiati in Francia dagli anni Ottanta e condannati dalla giustizia italiana in via definitiva: Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Brigate rosse e Narciso Manenti dei Nuclei armati per il potere territoriale. Dopo anni di richieste da parte delle autorità italiane e tensioni diplomatiche di varia intensità tra Roma e Parigi, Emmanuel Macron ha preso ieri una decisione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il presidente ha voluto risolvere la questione, come richiesto dall’Italia da diversi anni. La Francia, essa stessa colpita dal, comprende l’assoluta necessità di giustizia per le vittime”. Con queste parole, ieri mattina, l’Eliseo ha messo fine di fatto alla cosiddetta “Dottrina Mitterrand”, annunciando l’arresto ai fini dell’estradizione di sette ex brigatisti rossi, oltre all’ex Lotta continua Giorgio Pietrostefani, rifugiati in Francia dagli anni Ottanta e condannati dalla giustizia italiana in via definitiva: Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi delle Brigate rosse e Narciso Manenti dei Nuclei armati per il potere territoriale. Dopo anni di richieste da parte delle autorità italiane e tensioni diplomatiche di varia intensità tra Roma e Parigi, Emmanuelha preso ieri una decisione ...

