La Premier League si fionda su Donnarumma: due club interessati (Di giovedì 29 aprile 2021) Due club di Premier League avrebbero deciso di formulare un'offerta a Gianluigi Donnarumma. Il Milan trema Secondo quanto riferito dal Sun, Chelsea e Manchester United avrebbero in queste ore deciso di formulare un'offerta a Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, attualmente in scadenza di contratto nel prossimo giugno, avrebbe rifiutato la proposta di prolungamento con il Milan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Alla base della decisione presa dall'estremo difensore e dal suo procuratore Mino Raiola ci sarebbe la volontà di guadagnare di più (circa 10 milioni netti a stagione). In attesa di sviluppi la dirigenza rossonera ha già bloccato il sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

