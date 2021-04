La posta di Yoyo – Speciale autismo | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 aprile 2021) TORINO – Una puntatadedicata all’e all’inclusione. Oggi, 30 aprile, alle ore 17 “Ladi”, la trasmissione di Raicondotta da Carolina Benvenga con Lallo, sarà ancora più vicina al pubblico di bambini e alle loro famiglie. Il programma, che va in onda in diretta dal Centro di produzione Rai di Torino, presenterà unolaboratorio di disegno e scrittura ispirato dal cartone animato “Pablo”, in onda su Rai, che vede come protagonista un bambino con. Pablo infatti affronta tanti piccoli problemi quotidiani disegnando simpatici personaggi che lo aiutano ad esprimere le proprie emozioni e a gestire imprevisti e difficoltà. In questa occasione, dallo studio delladi ...