La pezza peggio delle buche. I lavori sulla ciclabile del Tevere spiegati con Gallo Cedrone

(Di giovedì 29 aprile 2021) A Roma c'è un modo di dire (in realtà nemmeno troppo frequentato): fare le cose "alla romanella". Nel romanesco contemporaneo, significa faresbrigativi e superficiali, a tirar via, giusto per ridare un lustro apparente a cose abbastanza malmesse. È sicuramente una "romanella" dell'amministrazione Raggi la gettata di asfalto buttata senza troppa grazia sul Lungo, a tappare in malo modo i buchi della. In Lombardia si direbbe un lavoro fatto "alla carlona". E a pensare a un "grande Carlo", il parallelo è servito: molti utenti infatti hanno condiviso sui social network unascene finali di, il film di Carlo Verdone del '98, quando il coatto e immaturo Armando Feroci si candidava a sindaco e in un comizio proponeva di cementificare ...

Advertising

Maurottaviani : @pirolipaolo @repubblica Prima hai detto una cosa diversa però: hai approvato il comportamento del sindaco che, ric… - tittimiyy : Quando la pezza è peggio del buco - DebAttanasio : @krugkrug00 @SimonaMalpezzi @pdnetwork @marcocappato @riccardomagi @Italia_Freeweed @LegaleMeglio @EutanaSiaLegale La pezza peggio del buco. - DebAttanasio : @krugkrug00 @SimonaMalpezzi @pdnetwork Bravo, si è documentato e ha scoperto che non è 'ferma' proprio per niente,… - MantuaMeGenuit_ : @GiovanniToti La pezza è peggio del buco -

Ultime Notizie dalla rete : pezza peggio

CityNow

L'aggettivo "ecologico" somiglia più a unaper dare avvio a progetti che di ecologico hanno ... se non). La delusione di questo Pnrr passa anche attraverso alcune contraddizioni ...E' stata quindi messa una ulteriorealla drammatica situazione in cui versa la compagnia ... L'anticipo immediato dei fondi per i ristori è servito ad evitare il. Si tratta di circa 50 ...Virginia Raggi come Armando Feroci? "Al posto del fiume una lunga lingua d'asfalto a tre corsie". Un collage di bitume per un lavoro fatto alla "romanella" ...La rivelazione di ‘Una pezza di Lundini’, appena ripartito su Rai 2, a tutto campo: la comicità, le quote rosa, i provini di «quando non mi prendevano mai», la sindrome dell’impostore. E ‘LOL’: chissà ...