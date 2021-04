La pandemia ha cambiato il mondo (della plastica) (Di giovedì 29 aprile 2021) Pubblichiamo a cura di Otto Lanzavecchia l’articolo di Nicola De Blasio e Phoebe Fallon, originariamente apparso su The National Interest. Minacce come le pandemie e le crisi ambientali spesso progrediscono con tendenze non lineari, iniziano in piccolo e crescono in modo esponenziale, e sono particolarmente difficili da affrontare perché ci richiedono di interpretare e reagire ai cambiamenti in tempo reale. Mentre l’approccio più efficace sarebbe quello di prendere azioni decisive tempestivamente, in un momento in cui la minaccia può ancora essere percepita come piccola, la sfida sta nel fatto che il successo, a posteriori, potrebbe far sembrare le misure forti una reazione eccessiva, una situazione che i politici di solito preferiscono evitare. Sebbene la comunità scientifica avesse passato settimane ad avvertire la popolazione riguardo ai rischi del coronavirus, le prime fasi ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Pubblichiamo a cura di Otto Lanzavecchia l’articolo di Nicola De Blasio e Phoebe Fallon, originariamente apparso su The National Interest. Minacce come le pandemie e le crisi ambientali spesso progrediscono con tendenze non lineari, iniziano in piccolo e crescono in modo esponenziale, e sono particolarmente difficili da affrontare perché ci richiedono di interpretare e reagire ai cambiamenti in tempo reale. Mentre l’approccio più efficace sarebbe quello di prendere azioni decisive tempestivamente, in un momento in cui la minaccia può ancora essere percepita come piccola, la sfida sta nel fatto che il successo, a posteriori, potrebbe far sembrare le misure forti una reazione eccessiva, una situazione che i politici di solito preferiscono evitare. Sebbene la comunità scientifica avesse passato settimane ad avvertire la popolazione riguardo ai rischi del coronavirus, le prime fasi ...

