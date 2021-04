La nuova it bag di Louis Vuitton e le altre borse preferite delle star (Di giovedì 29 aprile 2021) Pensata da Nicolas Ghesquière come oggetto gender fluid e versatile, la Coussin è la borsa Louis Vuitton protagonista della primavera estate 2021. Apparsa per la prima volta sulla passerella del ready to wear, ha già conquistando diverse celebrity. Chiara Ferragni e Sophie Turner sono solo due delle tante fashioniste che la scelgono per i loro look di tendenza. Eleganza rilassata Servono 7 artigiani e 1000 cuciture su 18 forme di pelle per creare questo prezioso accessorio. Un empio di savoir faire studiato per trasmettere un senso di protezione e confort grazie al volume vaporoso e alla texture morbida, con la pelle imbottita effetto ‘pillow’. Diversi scompartimenti permettono di contenere i propri effetti personali, mentre la maxi catena in metallo, insieme alla tracolla in tessuto con logo stampato, regalano alla borsa un’attitudine ... Leggi su amica (Di giovedì 29 aprile 2021) Pensata da Nicolas Ghesquière come oggetto gender fluid e versatile, la Coussin è la borsaprotagonista della primavera estate 2021. Apparsa per la prima volta sulla passerella del ready to wear, ha già conquistando diverse celebrity. Chiara Ferragni e Sophie Turner sono solo duetante fashioniste che la scelgono per i loro look di tendenza. Eleganza rilassata Servono 7 artigiani e 1000 cuciture su 18 forme di pelle per creare questo prezioso accessorio. Un empio di savoir faire studiato per trasmettere un senso di protezione e confort grazie al volume vaporoso e alla texture morbida, con la pelle imbottita effetto ‘pillow’. Diversi scompartimenti permettono di contenere i propri effetti personali, mentre la maxi catena in metallo, insieme alla tracolla in tessuto con logo stampato, regalano alla borsa un’attitudine ...

