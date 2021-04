La ministra Cartabia spiega che «non dobbiamo aspettarci un rientro a breve» (Di giovedì 29 aprile 2021) Una svolta che si aspettava da tempo: ieri sette ex terroristi italiani rifugiati in Francia sono stati arrestati a Parigi su richiesta di Roma, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. La ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha gestito quest’ultima fase, oggi rilascia due interviste, a Repubblica e al Corriere, ribadendo che ha vinto la ricerca della verità e la giustizia riparativa, non la sete di vendetta. Ma per l’estradizione «non dobbiamo aspettarci un rientro a breve», precisa. «Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c’è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli. Sin dal mio primo colloquio col ministro della Giustizia ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Una svolta che si aspettava da tempo: ieri sette ex terroristi italiani rifugiati in Francia sono stati arrestati a Parigi su richiesta di Roma, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. Ladella Giustizia Marta, che ha gestito quest’ultima fase, oggi rilascia due interviste, a Repubblica e al Corriere, ribadendo che ha vinto la ricerca della verità e la giustizia riparativa, non la sete di vendetta. Ma per l’estradizione «nonun», precisa. «Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c’è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli. Sin dal mio primo colloquio col ministro della Giustizia ...

