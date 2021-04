La giravolta della Lega sulla Russia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi Matteo Salvini, almeno al Parlamento europeo, ha fatto una conversione totaledi Vladimir Putin. Intervenendo in plenaria ieri in un dibattito su Alexei Navalny e le minacce russe all’Ucraina, Susanna Ceccardi ha detto: “L’Ue sa che la sfida per la sopravvivenza del nostro modello di democrazia passa attraverso il rapporto con Mosca. Non possiamo lasciare che dei capi di stato del nostro vicinato mettano a tacere l’opposizione politica, violandone i diritti naturali, civili e politici”. “Se l’Europa – ha continuato – intende davvero difendere i diritti umani e la democrazia ovunque nel mondo, lo deve fare in maniera ferma e uguale”. Non si può restare indifferenti su Navalny perché “la vita degli uomini e la libertà di pensiero non sono valori negoziabili”, ha spiegato Ceccardi. La minaccia all’Ucraina “è ...