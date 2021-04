La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie (Di giovedì 29 aprile 2021) Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty Images)Tesla inciampa in una multa da 12 milioni di euro in Germania, per non aver effettuato alcune notifiche pubbliche richieste dalle normative locali e non aver adempiuto in maniera accurata agli obblighi di recupero delle batterie esauste dai clienti, riguardo questioni amministrative, afferma l’azienda. È quanto emerge dal documento finanziario trimestrale presentato alla Sec, l’autorità di controllo della Borsa negli Stati Uniti, in un paragrafo dedicato alle questioni legali “che riguardano questioni ambientali e aggregano sanzioni civili che potrebbero superare un milione di dollari”, precisa l’azienda. La normativa tedesca chiede ai costruttori che vendono auto elettriche di recuperare le batterie alla ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Elon Musk, patron di(foto: Getty Images)inciampa in unada 12 milioni di euro in, per non aver effettuato alcune notifiche pubbliche richieste dalle normative locali e non aver adempiuto in maniera accurata agli obblighi diesauste dai clienti, riguardo questioni amministrative, afferma l’azienda. È quanto emerge dal documento finanziario trimestrale presentato alla Sec, l’autorità di controllo della Borsa negli Stati Uniti, in un paragrafo dedicato alle questioni legali “che riguardano questioni ambientali e aggregano sanzioni civili che potrebbero superare un milione di dollari”, precisa l’azienda. La normativa tedesca chiede ai costruttori che vendono auto elettriche di recuperare lealla ...

Tesla rischia 12 milioni di euro di multa in Germania Tesla rischia il pagamento di una multa da 12 milioni di euro in Germania per l'errato smaltimento delle batterie secondo le leggi locali.

