La frontiera americana vista da chi come Frances McDormand ha scelto un'altra vita. Vedete di non perdervelo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sorretto dalla straordinaria performance di Frances McDormand, vincitrice di un terzo – clamoroso – Oscar come Migliore attrice protagonista, Nomadland, arriva oggi nelle sale italiane – e da domani su Disney +. Già vincitore del Leone d’Oro alla scorsa Mostra di Venezia, il film di Chloé Zhao è stato girato negli scenari incantanti del Nebraska, del Nevada e della California, nel corso di quattro mesi. Frances McDormand lo stile (libero) di un’attrice di talento guarda le foto Ma non si tratta solo di un tour ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Sorretto dalla straordinaria performance di, vincitrice di un terzo – clamoroso – OscarMigliore attrice protagonista, Nomadland, arriva oggi nelle sale italiane – e da domani su Disney +. Già vincitore del Leone d’Oro alla scorsa Mostra di Venezia, il film di Chloé Zhao è stato girato negli scenari incantanti del Nebraska, del Nevada e della California, nel corso di quattro mesi.lo stile (libero) di un’attrice di talento guarda le foto Ma non si tratta solo di un tour ...

