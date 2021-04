La Francia rilascia in libertà vigilata tutti gli ex-terroristi rossi arrestati (Di giovedì 29 aprile 2021) La Francia rilascia in libertà vigilata tutti gli ex-terroristi rossi fermati nel paese transalpino ricercati dalla giustizia italiana. Gli ex-terroristi devono comunque rispettare vari obblighi, previsti dalla magistratura francese, che vanno dall’obbligo di firma fino alla presentazione alle forze dell’ordine due volte a settimana. Mercoledì prossimo ci sarà una nuova udienza formale per gli ex terroristi italiani. Era stato Jean-Louis Chalanset, legale francese dell’ex-militante delle Brigate Rosse, Enzo Calvitti il primo ad annunciare, parlando con l’Adnkronos, che il suo assistito era “stato rimesso in libertà sotto controllo giudiziario“. “Calvitti è stato rilasciato e sarà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Laingli ex-fermati nel paese transalpino ricercati dalla giustizia italiana. Gli ex-devono comunque rispettare vari obblighi, previsti dalla magistratura francese, che vanno dall’obbligo di firma fino alla presentazione alle forze dell’ordine due volte a settimana. Mercoledì pmo ci sarà una nuova udienza formale per gli exitaliani. Era stato Jean-Louis Chalanset, legale francese dell’ex-militante delle Brigate Rosse, Enzo Calvitti il primo ad annunciare, parlando con l’Adnkronos, che il suo assistito era “stato rimesso insotto controllo giudiziario“. “Calvitti è statoto e sarà ...

