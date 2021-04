La finale di Coppa Italia sarà aperta al pubblico

(Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - “Ladi, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo,al". Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di 'Noi con l'', Andrea Costa. "Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts - ha spiegato - in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Dopo aver dato il via libera agli Europei con una presenza di tifosi pari al 25%, ho sostenuto sin da subito la possibilità di poter consentire l'accesso alcon ...

Importante novità in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma il 19 maggio: dopo il via libera per la presenza del 25% del pubblico allo Stadio Olimpico in occasione degli Europei, anche l'ultimo atto ... il giorno di Manchester United - Roma e anche quello in cui arriva la conferma del governo sulla presenza (seppur ridotta) dei tifosi alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, al Mapei Stadium. "La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo ...