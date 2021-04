La Dinamo al Communication Day LegaPro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il club di via Roma tra i relatori del seminario organizzato dalla Lega Pro con i partecipanti del Comitato 4.0 Quella di oggi è stata una mattinata di incontro e confronto per le leghe del Comitato 4.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Communication

Tiscali.it

... nell'intervento è stato tratteggiato l' assetto comunicativo biancoblu, arricchito in questa stagione dalla nascita di, testata giornalistica registrata, con un focus sulla ...... con la settima puntata, il racconto della storia dellafirmato dal Direttore Responsabile Rosaio Cecaro, da oggi on line nella sezione dedicata a. Alla vigilia del ...Nell’ambito dello sviluppo del proprio Piano Strategico, Lega Pro rafforza il percorso formativo dedicato ai club inaugurando un nuovo format, i Communication Day, momenti di confronto sull’evoluzione ...Il club di via Roma tra i relatori del seminario organizzato dalla Lega Pro con i partecipanti del Comitato 4.0 Quella di oggi è stata ...