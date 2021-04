La consegna del Recovery Plan a Bruxelles e l’inizio del nuovo negoziato: i primi piani saranno approvati all’Ecofin del 18 giugno (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la Spagna e l’Italia invieranno ufficialmente il Recovery Plan alla Commissione europea, rispettando la scadenza del 30 aprile. Sono stati in pochi a farlo, all’appello mancano la maggior parte degli Stati membri, a fine giornata i piani inviati dovrebbero essere una dozzina. La mappa dei Paesi che hanno rispettato la scadenza già dice qualcosa, sono quelli che credono di più nel progetto. C’è la Germania, il Paese che con la sua solidità ha reso possibile il Next Generation EU; c’è la Francia, l’altro Paese guida dell’Unione europea, ma con un’economia meno potente; ci sono il Portogallo, la Spagna e la Grecia, con le loro economie storicamente più deboli; e l’Italia, il Paese fondatore che rappresenta la più grande contraddizione dell’eurozona. Le altre Capitali sembrano avere tutta l’intenzione di prendersi più tempo. Non ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi la Spagna e l’Italia invieranno ufficialmente ilalla Commissione europea, rispettando la scadenza del 30 aprile. Sono stati in pochi a farlo, all’appello mancano la maggior parte degli Stati membri, a fine giornata iinviati dovrebbero essere una dozzina. La mappa dei Paesi che hanno rispettato la scadenza già dice qualcosa, sono quelli che credono di più nel progetto. C’è la Germania, il Paese che con la sua solidità ha reso possibile il Next Generation EU; c’è la Francia, l’altro Paese guida dell’Unione europea, ma con un’economia meno potente; ci sono il Portogallo, la Spagna e la Grecia, con le loro economie storicamente più deboli; e l’Italia, il Paese fondatore che rappresenta la più grande contraddizione dell’eurozona. Le altre Capitali sembrano avere tutta l’intenzione di prendersi più tempo. Non ...

