La Cina lancia il primo modulo per la sua stazione spaziale (Di giovedì 29 aprile 2021) Si tratta del primo dei tre elementi della sua stazione spaziale, un progetto ambizioso per Pechino che dovrà consentire al Paese di avere astronauti nello spazio in modo permanente Leggi su rainews (Di giovedì 29 aprile 2021) Si tratta deldei tre elementi della sua, un progetto ambizioso per Pechino che dovrà consentire al Paese di avere astronauti nello spazio in modo permanente

Advertising

ElVengadorDelF5 : RT @RaiNews: Si tratta del primo dei tre elementi della sua stazione spaziale, un progetto ambizioso per Pechino che dovrà consentire al Pa… - profluigimarino : RT @RaiNews: Si tratta del primo dei tre elementi della sua stazione spaziale, un progetto ambizioso per Pechino che dovrà consentire al Pa… - RaiNews : Si tratta del primo dei tre elementi della sua stazione spaziale, un progetto ambizioso per Pechino che dovrà conse… - Tomas1374 : RT @LaStampa: Al lavoro nello spazio: la Cina lancia in orbita un “robot minatore” - LaStampa : Al lavoro nello spazio: la Cina lancia in orbita un “robot minatore” -