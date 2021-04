La Cina ha trasportato in orbita il primo modulo della sua nuova stazione spaziale (Di giovedì 29 aprile 2021) Alle 5:23 (ora italiana) di giovedì 29 aprile, Tiangong, che dovrebbe diventare operativa a partire dal prossimo anno. Il lancio è avvenuto dal Centro spaziale di Leggi su ilpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Alle 5:23 (ora italiana) di giovedì 29 aprile, Tiangong, che dovrebbe diventare operativa a partire dal prossimo anno. Il lancio è avvenuto dal Centrodi

Advertising

planetpaul65 : RT @ilpost: La Cina ha trasportato in orbita il primo modulo della sua nuova stazione spaziale - emenietti : La Cina ha trasportato in orbita il primo modulo della sua nuova stazione spaziale - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Cina ha trasportato in orbita il primo modulo della sua nuova stazione spaziale - ilpost : La Cina ha trasportato in orbita il primo modulo della sua nuova stazione spaziale -