La Cina e la lunga marcia nello spazio | lanciato il primo modulo della stazione orbitante e a maggio un rover su Marte

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lahail, nell’ambito delle sue ambizioni di una presenza umana permanenteseguendo le orme di Usa, Russia ed Europa. Ilcentrale Tianhe ospita attrezzature di supporto evitali per gli astronauti ed è statoda Wenchang, provincia di Hainan, sul razzo Long-March 5B, secondo le immaginitv statale Cctv. II presidente Xi Jinping ha rimarcato che laè strategica per la “costruzione di una grande nazione di scienza e tecnologia”. La struttura, il cui nome ‘Tiangong’ significa “Palazzo celeste”, sarà operativa entro il 2022. Long March-6 è stato ...

Il Sole 24 ORE

La Cina ha lanciato, dal centro spaziale di Wenchang, il razzo Lunga Marcia 5B con a bordo il "Tianhe - 1" primo modulo della nuova Stazione spaziale cinese "Tiangong 3", un laboratorio orbitante modulare ...