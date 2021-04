La cessione della Sampdoria: Gianluca Vialli prepara un nuovo assalto al club blucerchiato (Di giovedì 29 aprile 2021) Torna alla ribalta il nome di Gianluca Vialli come nuovo presidente della Sampdoria. Il club blucerchiato è stato protagonista di una stagione nel complesso positiva, in classifica occupa la nona posizione e può essere considerato un risultato di altissimo livello. L’intenzione è quella di concludere il campionato nel miglior modo possibile e togliersi altre soddisfazioni. E’ una situazione incerta sul fronte societario, ancora da chiarire tutti gli aspetti tecnico. E’ incerto il futuro dell’allenatore Ranieri, mentre la rosa potrebbe essere rivoluzione. Ma il primo nodo da sciogliere è quello della cessione societaria. Il ritorno di fiamma di Gianluca Vialli Foto di Matteo Bazzi / ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Torna alla ribalta il nome dicomepresidente. Ilè stato protagonista di una stagione nel complesso positiva, in classifica occupa la nona posizione e può essere considerato un risultato di altissimo livello. L’intenzione è quella di concludere il campionato nel miglior modo possibile e togliersi altre soddisfazioni. E’ una situazione incerta sul fronte societario, ancora da chiarire tutti gli aspetti tecnico. E’ incerto il futuro dell’allenatore Ranieri, mentre la rosa potrebbe essere rivoluzione. Ma il primo nodo da sciogliere è quellosocietaria. Il ritorno di fiamma diFoto di Matteo Bazzi / ...

Ultime Notizie dalla rete : cessione della Diritti Tv Mondiali Qatar 2022, Gasparri: 'Chiarezza su accordo Rai - Amazon' ... 'Ho chiesto quindi di sapere se le notizie di preaccordi o comunque di possibile cessione dei diritti in streaming pay ad Amazon siano vere e quali siano comunque le reali intenzioni della Rai in ...

Olbia: il Comune mette un esperto a disposizione dei cittadini ... in molti casi, alcun effettivo costo per tali lavori, salvo eventuali anticipazioni prima della formazione o della cessione del credito di imposta'. L'avvocato Mauro Delogu riceve presso gli uffici ...

Cessione di crediti deteriorati: imposte in misura fissa se realizzata da banche ed intermediari finanziari autorizzati Ipsoa SERIE B FEMMINILE – Clara Gorno neo presidente del Brescia Svolta storica in casa Brescia Calcio Femminile: dopo 36 anni il fondatore e patron Giuseppe Cesari cede il pacchetto di maggioranza della società a Clara Gorno, nuova Presidente del sodalizio biancob ...

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Szczesny Szczesny potrebbe lasciare la porta della Juventus. La dirigenza pensa al sostituto, ma molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League ...

