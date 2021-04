La Camera approva in via definitiva il decreto elezioni: voto amministrative rinviato in autunno (Di giovedì 29 aprile 2021) La Camera ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento delle elezioni nel 2021 Leggi su rainews (Di giovedì 29 aprile 2021) Lahato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del-legge del 5 marzo 2021, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento dellenel 2021

