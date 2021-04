Kanye West | la sue scarpe Air Yeezy vendute per 1 | 5 milioni di euro

(Di giovedì 29 aprile 2021) E’ il paio diusate più care della storia. Sono statein un’asta curata da Sotheby’s le sneakers Airche il rapperha indossato ai Grammy Awards nel 2008., da poco ex marito di Kim Kardashian e designer di moda, ha collaborato varie volte con la Nike per collezioni dida ginnastica che sono andate a ruba. Poi, nel 2013, ha rotto con la Nike ed è passato ad Adidas. Ma quelle appena, le Nike Airappunto, hanno battuto tutti i record. Perché le Nike Airindossate dal rapper ai Grammy Awards nel 2008 allo Staples Center di Los Angeles sono state acquistate per la non modica cifra di un milione e ottocentomila dollari, pari a 1,5di ...

Advertising

Corriere : Kanye West e le scarpe da record vendute online a 1,5 milioni: le sneakers più costose... - elfett0 : adesso cerco su google come smettere di ascoltare ye di kanye west - astorremanfredi : Mandate questi audio a Kanye West. Li pulisce lui. #chilhavisto - twilight_townn : RT @ToniAzzurri: Di questo passo, dopo Burlon, Armani e Konami, De Laurentiis per fine settimana annuncia direttamente Leo Messi, una partn… - fedecaccy : RT @ToniAzzurri: Di questo passo, dopo Burlon, Armani e Konami, De Laurentiis per fine settimana annuncia direttamente Leo Messi, una partn… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West

Negli anni è diventato uno spartiacque dell'opinione pubblica d'oltreoceano ospitando voci di ogni genere, dafino al complottista di destra Alex Jones, e anche il podcast più ascoltato ...Il primo paio di Yeezy cheabbia mai indossato è stato venduto per l'enorme cifra di 1.8 milioni di dollari in una vendita privata della casa d'aste Sotheby's, riferisce la CNN . Le scarpe in questione sono il primo ...Il Colosseo non fa da sfondo a un bacio scoccato scoprendo un volto nascosto dal velo bianco, tra i canali di Venezia non viaggiano più in gondola le coppie fresche del loro “sì”. La pandemia ha scomb ...Days il 17 luglio 2020 all'area Expo di Milano è stato annulato per lâ??emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, e purtroppo non sarà riprogrammato. Ma non ci sono solo cattive notizie in arrivo per i ...